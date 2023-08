Milan Primavera, buona la prima contro il Monza

Il Milan di Ignazio Agate iniziano nel migliore dei modi la nuova stagione grazie alla vittoria sul Monza. Al Centro Sportivo “Luigi Berlusconi-Monzello” i rossoneri hanno superato i brianzoli con il punteggio di 3 a 1 trascinati dalla doppietta realizzata nella ripresa da Sia. Prima del fischio d'inizio le due squadre si sono unite in una foto davanti lo striscione in memoria di Silvio Berlusconi con scritto "Due squadre, un Presidente per sempre nel cuore".

Poco dopo il quarto d’ora Bonomi apre le marcature portando in vantaggio il Milan. Il Monza però non ci sta e reagisce immediatamente con l’ex Longhi che ci prova dalla distanza, ma il suo destro si spegne a lato. I padroni di casa alzano il ritmo e poco dopo la mezz’ora ristabiliscono pareggiano con una punizione perfetta di Ferraris. Sul finire del primo tempo ai rossoneri viene annullato un gol per posizione irregolare di Simic e poco dopo Mazza salva la porta biancorossa con un grande intervento. Le due squadre vanno al riposo sull’uno pari, ma nella seconda frazione di gioco sale in cattedra Sia che in quattro minuti ribalta la partita con due gol: il primo al 46’ e il secondo al 50’. Il Monza prova in più occasioni a riaprire la partita, ma la formazione di Abate è ordinata e mantiene immutato il vantaggio fino al triplice fischio.

Tre punti importanti per la formazione Primavera del Milan che tornerà in campo sabato 2 settembre alle ore 11:00 in casa contro il Bologna.

IL TABELLINO

MONZA - MILAN: 1-3

MONZA: Mazza, Colombo, Dell’Acqua (46’ Zoppi), Lupinetti, Longhi (52’ Goffi), Marras, Ravelli (52’ Bagnaschi), Fernandes (77’ Troise), Ferraris, Brugarello, Graziano (77’ Cagia). A disposizione: Ciardi, Berretta, Martins, Giubrone, Capolupo, De Crescenzo. Allenatore: Lupi.

MILAN: Bartoccini, Bakoune (46’ Jimeez), Bartesaghi, Simic, Nsiala, Stalmach (59’ Perrucci), Cuenca (72’ Scotti), Sia (85’ Malaspina), Zeroli, Eletu, Bonomi (59’ Camarda). A disposizione: Raveyre, Paloschi, Parmiggiani, Mancioppi, Liberali, Magni. Allenatore: Abate.

ARBITRI: Andreano di Prato.

ASSISTENTI: Bianchi di Pistoia; Linari di Firenze.

RETI: 32’ Ferraris - 18’ Bonomi, 46’, 50’ Sia.

AMMONITI: Lupinetti - Bakoune.