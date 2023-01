Morte Vialli, un Tweet di Paolo Ziliani scatena la polemica web

Nella giornata di ieri, venerdì 6 gennaio, è arrivata la tragica notizia della prematura scomparsa di uno degli attaccanti italiani più forti di sempre, Gianluca Vialli.

Tra i tanti omaggi e ricordi, si è distinto un tweet di Paolo Ziliani, che ha risposto a una richiesta di un utente, che ha scritto: “Paolo il tuo silenzio sul doping fa tanto rumore. Nell'ultimo mese questo é il terzo: Mihajlovic, Pelé, Vialli. Chi sara il prossimo?”.

La risposta del giornalista non si è fatta attendere:

Non sono affatto stato in silenzio e soprattutto, non essendo un medico, ho sempre fatto riferimento a inchieste di livello come quelle citate nel pezzo sotto. Ricordiamo tutti l’abuso di farmaci, i processi, la condanna, la prescrizione. Poi, ognuno risponde alla sua coscienza https://t.co/VHYbtU5hiz pic.twitter.com/S6BICMo7sn