Dalla Nazionale parla Simon Kjaer: "Stanco di non giocare"

In un altro momento di difficoltà in casa Milan, emergono dichiarazioni non troppo felici dalla Danimarca, dove il difensore Simon Kjaer è stato intervistato in ritiro con la propria nazionale:

"La partita con il Tottenham è stata forse la migliore dopo il mio infortunio, quindi il fatto che non abbia giocato da allora mi ha ovviamente stancato. A volte va come vuoi tu, altre volte no. Alla fine è sempre una decisione dell’allenatore. Da due mesi mi alleno continuamente e non lo facevo da otto anni. Mi sento più positivo, a livello fisico sono al top".

Insomma, il danese non sembra felice della situazione e lo fa capire con franchezza, senza troppi giri di parole.