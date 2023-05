Nicolò Carrara rinnova con il Club Milano

Primo rinnovo stagionale in casa biancorossa! Si tratta di Nicolò Carrara, terzino sinistro classe '99. Queste le sue parole al rinnovo:

"Sono molto contento di rinnovare col Club Milano, dove ho scoperto un ambiente fantastico per società, strutture e staff. Non avevo mai visto offrire subito un rinnovo a un giocatore che in stagione ha subito due seri infortuni al crociato, questo dimostra la straordinarietà del Club che devo ringraziare per la fiducia. Ultimamente sto soffrendo a dover stare in tribuna a guardare i miei compagni, non vedo l'ora di poter tornare a dare il mio contributo".

Cosa vuol dire a Stefano Cuoco che ti ha sostituito praticamente tutta la stagione?

"Stefano è un ragazzo straordinario che ha fatto una grandissima stagione senza far notare che si è adattato a giocare fuori ruolo. Spero di poter tornare presto a giocare insieme, liberandolo dai compiti di terzino per farlo tornare al suo ruolo naturale, ovvero la mezzala".

Su Carrara, che è stato sempre vicino alla squadra in questi mesi e che sta recuperando al meglio dall'infortunio, il Club conterà anche la prossima stagione!

(Comunicato Club Milano)