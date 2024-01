Restrizioni accese: no al cambio nominativo per i biglietti Milan-Napoli

Con l'attesa crescita dell'entusiasmo per l'imminente scontro tra il Napoli e la squadra ospite, il processo di vendita dei biglietti è pronto a entrare nelle fasi cruciali.

È importante sapere, però, che per questa partita, indipendentemente dalla fase di vendita, i biglietti acquistati non potranno essere ceduti e, quindi, non sarà attivo alcun cambio nominativo. Questa decisione è stata presa per garantire un controllo accurato dell'accesso.

L'acquisto di biglietti ai residenti nella regione Campania è consentito solo ai possessori di CRN Card attiva ed emessa entro il 14 gennaio 2024.