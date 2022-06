Noa Lang obiettivo del Milan: "Non posso negare che sia interessato"

Con il passaggio di proprietà il Milan, dopo il rinnovo di Maldini e Massara, può finalmente cominciare a pensare al mercato.

Uno degli obiettivi sembrerebbe essere Noa Lang, esterno del Club Bruges e della nazionale olandese.

Il giocatore ha parlato del suo possibile approdo nella squadra di mister Pioli, al quotidiano belga ‘Het Laatste Nieuws’:

"Il Milan? Non posso negare che sia interessato. Non possono trattenermi oltre e negarmi un trasferimento da sogno, in Belgio non ho più niente da imparare. Le mie statistiche parlano da sole.

Penso che la società vorrà 30M per me, secondo me 25M è un buona cifra, voglio andare in un club che gioca in Champions e che è al top.”