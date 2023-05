Non basta la solita Chawinga, l'Inter Women cade contro la Roma

Nella gara disputata presso lo stadio "Tre Fontane" tra Roma e Inter, le padrone di casa si sono imposte con il risultato di 2 a 1.

Le nerazzurre si sono dimostrate sempre in partita, ma la squadra di coach Guarino è stata sorpresa all'ultimo minuto dal gol decisivo di Haug.

Da segnalare come Tabitha Chawinga continui a stupire in Campionato, segnando il suo 23º gol stagionale. Dopo essere stata lanciata da Karchouni al 63’, infatti, la giocatrice si è liberata in modo netto di Ceasar e ha realizzato il gol che ha portato in vantaggio la sua squadra.

Al 72’ Durante compie un'incredibile parata sul tiro di Haavi, ma sulla respinta arriva Bartali che segna il gol del pareggio.

Il goal della vittoria arriva nel recupero quando su un cross in mezzo Haug in tuffo segna il gol vittoria per la Roma.

ROMA-INTER 2-1

GOL: 63' Chawinga (I), 72' Bartoli (R), 93' Haug (R)

ROMA (4-2-3-1): 12 Ceasar; 13 Bartoli, 23 Wenninger (81' 2 Minami), 32 Linari, 3 Di Guglielmo; 10 Giugliano, 14 Losada (68' 20 Greggi); 15 Serturini (68' 18 Glionna), 7 Andressa (81' 22 Haug), 11 Haavi; 9 Giacinti. A disposizione: 87 Ohrstrom, 5 Cinotti, 6 Landstrom, 16 Ciccotti, 27 Kollmats. Coach: Alessandro Spugna.

INTER (3-5-2): 22 Durante; 2 Sonstevold, 17 Fordos, 29 Kristjansdottir; 25 Thøgersen, 18 Pandini (78' 27 Csiszar), 15 Eckhoff (78' 34 Mihashi), 5 Karchouni, 13 Merlo; 9 Polli, 11 Chawinga. A disposizione: 12 Piazza, 6 Santi, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 31 Lang, 35 Calegari. Coach: Rita Guarino.