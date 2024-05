Olivier Giroud dice addio al Milan: "Rimarrete sempre nel mio cuore" (VIDEO)

È un momento di addii in casa Milan, infatti, uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni, Olivier Giroud, proseguirà la sua carriera in MLS.

Le parole del giocatore:

"Sono qui per dirvi che giocherò le mie due ultime partite al Milan. Proseguirò la mia carriera in MLS, sono molto, molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto col Milan in questi tre anni. È il momento giusto di dirlo, scusa sono un po’ emozionato, ma la mia storia col Milan finisce quest’anno. Il Milan rimarrà sempre nel mio cuore”.

Il giocatore ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno e firmerà un contratto con i Los Angeles FC.