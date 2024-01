Olivier Giroud difende mister Pioli: "Quando era nella tempesta gli ho parlato..."

Dopo tanti anni in cui il Milan non ha avuto un vero numero 9, la svolta è arrivata con l’ex Chelsea Olivier Giroud, che a fine stagione, però, potrebbe salutare i suoi tifosi.

Il 37enne, quest’anno già andato in doppia cifra, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Prima ha parlato del suo rapporto con mister Pioli:

"Quando era nella tempesta gli ho parlato, dandogli sempre il mio sostegno. Gli ho detto: 'Ci sono passato anch’io, se hai bisogno ci sono sempre'. Quando ho segnato alla Roma, ho festeggiato anche per lui. Io e il mister abbiamo una relazione di fiducia reciproca: io do sempre il massimo per lui e per la squadra e lui lo sa".

Successivamente ha dato qualche anticipazione sul suo futuro:

“Non so ancora che cosa succederà in futuro. Però so che qui mi sento bene e che al Milan ho fatto grandi cose. La nostra è una storia d’amore. Con il club non abbiamo ancora davvero affrontato l’argomento rinnovo, più avanti vedremo e decideremo. La cosa più importante è rimanere concentrato sugli obiettivi della squadra. Futuro in Mls? Ci sono anche altri paesi, a fine stagione si apriranno più opportunità e prenderò la mia decisione. Da calciatore e da padre di famiglia.”

Per chiudere parlando poi di scudetto: “Se stiamo bene e facciamo come si deve, possiamo provare ad accorciare su Juventus e Inter, che stanno giocando una grandissima stagione. Ad aprile le incontreremo entrambe, una dopo l’altra, dobbiamo arrivarci al massimo. Prima vinciamo e guadagniamo punti, poi parliamo. Per adesso è difficile pensare allo scudetto. L'Europa League? Il Milan è tra le squadre che possono vincerla. Siamo un po’ outsider e un po’ favoriti: è un trofeo che vogliamo provare a vincere anche perché manca nella bacheca del club".