L'orgoglio del presidente del Club Milano, Guido Marrone: "Crediamo molto nei nostri giocatori"

La stagione 2021/22 è stata simbolo di ripartenza per il calcio dilettantistico dopo tanti stop dovuti alla pandemia.

Nonostante questo, per tutte le società non è stato facile destreggiarsi tra tantissime diverse problematiche.

Nonostante questo, tutte le compagini, in questa finestra di mercato, stanno facendo vedere una grande voglia di migliorarsi per poter competere ad alti livelli.

Una di queste squadre è sicuramente il Club Milano, che ha deciso di puntare maggiormente sui giocatori della passata stagione per dare un forte segnale di continuità, come dichiarato dal presidente Guido Marrone:

La scorsa stagione il Club Milano ha giocato un buon campionato, fatto però di alti e bassi. Si aspettava di più dalla squadra?

"I bassi sono stati determinati da tantissimi infortuni che hanno colpito l’intero settore del centrocampo, per quasi due mesi siamo stati senza il centrocampo titolare con elementi di assoluto livello. Questo ci ha fatto scivolare dalle posizioni molto vicine ai playoff a quelle più basse."

Cosa vuol dire per la sua società, un premio ricevuto come quello dei "Giovani per l'Eccellenza"?

"Siamo molto orgogliosi del premio "Giovani per l'Eccellenza" perché rispecchia tuto il programma di lavoro scelto nella scorsa stagione e valorizza l’idea di puntare su giovani di qualità che abbiamo fortemente voluto in passato."

Prosegue nuovamente il rapporto di mister Scavo con i biancorossi, cosa pensa che possa dare alla squadra questa scelta di continuità?

"In questo progetto non poteva mancare la conferma di mister Scavo per dare continuità alle scelte fatte. Per questo motivo, abbiamo deciso di confermare tutti gli elementi di estrema qualità della scorsa stagione."

Come state cercando di muovervi sul mercato? Quali sono gli obiettivi per la stagione 2022/23?

"Il nostro mercato parte con delle conferme importanti per proseguire l’idea di gioco dello scorso anno.

Abbiamo obiettivi di rinforzo, magari con qualche elemento di esperienza ma non stravolgeremo la squadra perché ha già la sua identità."