Notizia dell'ultima ora: Daniele Orsato è indisponibile, cambia l'arbitro di Milan-Juventus

Notizia clamorosa in vista del big match Milan-Juventus in programma per domenica sera alle 20.45.

L'arbitro Daniele Orsato è indisponibile e quindi non potrà prendere parte alla gara, al suo posto dovrebbe essere scelto uno tra Di Bello, Massa o Valeri.

Non è ancora chiaro il motivo di tale assenza, nelle prossime ore si saprà qualcosa in più. La designazione prevedeva Orsato in collaborazione con Costanzo e Passeri come assistenti di linea, Marcenaro come quarto uomo, mentre Di Bello e Valeriani al Var.