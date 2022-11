Enrico Ortelli è il nuovo presidente della Tritium

"La Tritium cambia proprietà. Si è concluso ieri il passaggio di consegne dal presidente uscente Marco Foglia al nuovo Enrico Ortelli.

Il nuovo presidente avrà piacere ad illustrare il progetto sportivo che intenderà sviluppare per far crescere ulteriormente il club in occasione di una conferenza stampa organizzata presso lo Stadio La Rocca di Trezzo sull’Adda.

L’appuntamento è previsto per giovedì 10 novembre alle ore 18:00 alle quale sono invitati a partecipare tutti i giornalisti, tifosi e appassionati che avranno piacere a farlo."

(Comunicato stampa Tritium)