Giancarlo Padovan attacca il Milan: "Aspettiamo ancora la figurina Ibrahimovic?"

Il giornalista Giancarlo Padovan, continua a non credere molto nell’attacco del Milan. Nella giornata di oggi, 17 giugno, è infatti intervenuto a Sky Sport 24, come riportato da TMW:

“Il solo Origi per me non basta a completare il reparto, non mi sembra uno che segni caterve di gol. Con chi lo affianchi? Ancora con Giroud?

Aspettiamo ancora la figurina Ibrahimovic che torna dopo un lunghissimo, quasi eterno infortunio? No, serve qualcun altro. Io se fossi il Milan guarderei con interesse anche al mercato italiano, dove è vero che accostano il nome di Scamacca ad altri, me è un giocatore che farebbe al caso del Milan, anche in coppia con Origi.

Poi ci sono ragioni per cui l’operazione non si può fare ma Pinamonti ha fatto una stagione per cui meriterebbe considerazione, invece probabilmente finirà alla Fiorentina. Ci sono giocatori italiani che hanno fatto bene a dispetto comunque di quello che si vede in nazionale”.