Antonio Palo è il nuovo allenatore del Legnano

Il Legnano parte col botto nella programmazione per la stagione 2022/23 annunciando con un comunicato il nome del nuovo allenatore:

"È Antonio Palo, 44 anni, proveniente dal Picerno (Lega Pro), dove è stato tecnico della Beretti, poi per due anni allenatore in seconda e quindi nelle ultime due stagioni primo allenatore. Vanta esperienze come collaboratore tecnico in serie C nel Pisa e nel Siracusa."