Paolo Maldini svela un retroscena sul suo passato da dirigente: "Ho provato a portare Messi al Milan"

Dopo l’addio al Milan, Paolo Maldini non ha mai parlato davanti alle telecamere e non ha più rilasciato alcuna dichiarazione.

Nella serata di oggi, mercoledì 22 novembre, però, l’ex dirigente rossonero è stato ospite del PoretCast di Giacomo Poretti.

Come riportato da Numerodiez, le parole più eclatanti hanno riguardato Lionel Messi, che l’ex terzino avrebbe contattato per portarlo al Milan:

“Penso che un calciatore come Messi sia uno spettacolo per tutti, anche se ormai è tardi, fa delle cose che ogni volta ti sorprendono. Quando leggevo che poteva andare all’Inter ero amareggiato. Per 10 giorni ho provato a portarlo al Milan ma poi abbiamo capito che era impossibile».”