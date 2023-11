Notizia Clamorosa: Paolo Maldini é ad un passo dall'Al Ittihad

Notizia clamorosa, dopo l'addio di quest'estate dal Milan, Paolo Maldini è vicinissimo a iniziare una nuova avventura in Arabia.



L'ex rossonero, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è il principale candidato per diventare il nuovo direttore sportivo del Al Ittihad.



Il club nelle ultime settimane sta cambiando molte cose, in primis l'allenatore. Pochi giorni fa, infatti, è stato esonerato l'allenatore Nuno Espirito Santo.



Ora il club vuole andare sul mercato e soprattutto investire sulla struttura interna, puntando su un nuovo tecnico e un nuovo dirigente.



Si attendono news nelle prossime ore.