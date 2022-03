Paquetà, il Paris Saint Germain lo vuole, il Milan osserva alla finestra

Ci sono giocatori che, seppur di passaggio, lasciano il segno, magari per una doppietta in un derby, fatto importante, certamente, ma a volte unico episodio rilevante.

Non è il caso di Lucas Paqueta, arrivato al Milan come giovane promessa ma mai sbocciato.

Talento indubbio, anche se forse il contesto del momento era inadatto ad un giocatore dal grande estro ma ancora in via di definizione caratteriale.

Leonardo decise di puntare su di lui nel mercato di gennaio del 2019, portandolo al Milan per la consistente cifra di 35 milioni più bonus, ma dopo le scintille iniziali le prestazioni iniziarono a perdere di consistenza e nel suo secondo anno di permanenza in rossonero venne messo a parte del progetto di Pioli.

Nel settembre del 2020 arriva il passaggio al Lione, squadra in cui esplode e che gli permette di avere un ruolo importante anche nella nazionale brasiliana.

Leonardo non è più al Milan ma al Paris St. Germain, la squadra dei grandi campioni, ma non ha mai dimenticato il suo ex pupillo, ed esiste ora una possibilità reale di un trasferimento di Lucas da Lione a Parigi.

Il Lione chiede 80 milioni di euro e i parigini ci riflettono concretamente, pensando alla prossima uscita di Di Maria.

In tutto questo il Milan è spettatore interessato, perché nella cessione di Paquetá al Lione per 20 milioni, il club rossonero si era assicurato il 15 e il 20 per cento sulla futura rivendita. Se la cessione del brasiliano andasse in porto con quell’ipotesi il Milan incasserebbe una cifra intorno ai 15 milioni.

E dopo tante uscite a guadagno nullo l’attenta clausola ottenuta dai dirigenti del Milan potrebbe dare ulteriore ossigeno alle casse societarie.