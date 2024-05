Pareggio nei minuti finali e un gol fantasma: succede di tutto tra Triestina e Giana Erminio (Video)

“Il 2° Turno Play Off di girone, in casa della Triestina quarta in classifica, che guadagna l’accesso ai playoff nazionali grazie ad un pareggio nei minuti finali e ad un gol fantasma della Giana in pieno recupero, che il Var non ha assegnato ai ragazzi di Chiappella. Termina a testa alta la corsa nei playoff della Giana 2023/24.

Al Nereo Rocco di Trieste la Giana si presenta con la medesima formazione che ha affrontato la Pro Vercelli nel 1° turno playoff: Zacchi tra i pali e difesa a 4 con Caferri, Corno, Minotti e Groppelli; a centrocampo Lamesta, Marotta e Pinto; Franzoni e Mbarick Fall arretrati rispetto a Maguette Fall, unica punta. Si parte e al 6’ Pavlev dalla sinistra va alla conclusione con un pallonetto che Zacchi alza sopra la traversa, mandando in angolo, il primo della gara: El Azrak dalla bandierina calcia lunghissimo, palla a Zacchi per la rimessa.

La Giana cerca di sfondare sulla destra e all’11’ Caferri battaglia con Rizzo, ma arriva a concludere con un tiro cross che Agostino in uscita blocca tra le mani, anticipando tutti. Subito dopo cross basso di Franzoni per Lamesta, anticipato in extremis da Malomo. Al 14’ Groppelli dalla sinistra appoggia per Mbarick Fall, velo di Maguette Fall per Franzoni, che si accentra ma perde un attimo di troppo e Rizzo in scivolata allontana.

Al 21’ Minotti devia in angolo un tiro pericoloso di Pavlev dalla sinistra: dalla bandierina il cross in mezzo di El Azrak viene agganciato da Vertainen, sponda per Minesso, che di testa conclude sopra la traversa. Al 28’ ci prova Germano con una conclusione da fuori area, che termina sul fondo alla sinistra di Zacchi. Al 35’ cross di Caferri dalla destra e colpo di testa di Maguette Fall, che finisce fuori di pochissimo, in angolo per una deviazione di Moretti.

Nella ripresa rientrano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Si riparte e al 6’ c’è il primo ammonito del match, è Malomo, che sulla trequarti ferma fallosamente una ripartenza di Maguette Fall. Al 10’ doppio cambio per la Triestina: Lescano per Vertainen e Fofana per El Azrak. Al 18’ Lamesta lancia Maguette Fall, che sfugge centralmente ma viene anticipato di un soffio da Agostino in uscita bassa. Al 21’ angolo per la Giana, cross di Lamesta sul quale Agostino esce coi pugni; la palla resta viva, Minotti da terra appoggia a Franzoni, che deposita in rete, ma l’assistente aveva alzato la bandierina.

Al 23’ Maguette Fall ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta, prova la conclusione in diagonale dalla lunga distanza, ma non inquadra lo specchio.

Al 27’ Pavlev riceve un cross dalla destra e va alla conclusione di testa sul secondo palo, largo sul fondo. Al 35’ Giana in avanti, Mbarick Fall atterrato in area da Malomo, rigore o fuorigioco e l’arbitro si appella al Var: dopo un lunghissimo minuto di attesa, le immagini decretano il rigore per la Giana: dal dischetto Maguette Fall trasforma con un tiro secco nel gol del vantaggio. Al 40’ cambio per la Giana: Piazza per Mbarick Fall.

Al 41’ angolo per la Triestina: dalla bandierina cross in mezzo di Vallocchia per Malomo, che di testa insacca il gol del pareggio. Al 43’ doppio cambio per la Giana: Ballabio per Pinto e Perna per Corno. Un minuto dopo per la Triestina Ballarini per Minesso e per la Giana entra Messaggi per Groppelli. Al 46’ entra anche Verde al posto di Minotti tra le fila della Giana e nella Triestina entra Petrasso per Vallocchia. Giana vicinissima al gol al 49’, su calcio d’angolo batti e ribatti in area piccola, Pinto appoggia a Perna, che in girata conclude sul palo e la palla carambola oltre la linea, Agostini la ributta fuori: chek del Var, che non assegna il gol. Proteste vibranti sulla panchina biancazzurra, ma finisce così, con un pareggio che premia la Triestina per la miglior posizione in classifica.”

(Comunicato Giana Erminio)

TRIESTINA-GIANA ERMINIO 1-1

Triestina (3-4-1-2): Agostino; Moretti, Malomo, Rizzo; Germano, Vallocchia (Petrasso 48’ st), Correia, Pavlev; El Azrak (Fofana 10’ st), Minesso (Ballarini 44’ st); Vartainen (Lescano 10’ st). A disp: Matosevic, Diakite, Gündüz, Anzolin, Struna, Redan, Ciofani, Jonsson, Celeghin, D’Urso. Allenatore: Roberto Bordin

Giana Erminio (4-3-2-1): Zacchi; Caferri, Corno (Perna 43’ st), Minotti (Verde 47’ st), Groppelli (Messaggi 44’ st); Lamesta, Marotta, Pinto (Ballabio 43’ st); Franzoni, Mbarick Fall (Piazza 40’ st); Maguette Fall. A disp: Pirola, Magni, Acella, Francolini, Previtali, Barzotti, Tasca,. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Daniele Virgilio di Trapani. Assistenti: Federico Fratello di Latina e Massimiliano Starnini di Viterbo. Quarto Ufficiale: Niccolò Turrini di Firenze. VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco. AVAR: Giovanni Ayroldi di Molfetta

Marcatori: Maguette Fall (G) rig. 38’ st, Malomo (T) 41’ st

Recupero: 1’ pt, 5’ st

Angoli: 5-5

Ammoniti: Malomo (T) 6’ st