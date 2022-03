Altro pareggio per il Legnano, contro la Castellanzese finisce 1 a 1

Nuovo pareggio per il Legnano, dopo quello contro il Sangiuliano City, che stavolta viene bloccato sull’1 a 1 dalla Castellanzese.

Il primo tempo è un monologo neroverde che ha tantissime occasioni per portarsi in vantaggio ma che non riesce a sfruttare.

A segnare l’1 a 0 sono incredibilmente i lilla al 39’ con Quaggio che raccoglie una palla al limite dell’area e buca l’estremo difensore avversario.

Gli ospiti però non ci stanno e dopo appena sei minuti della seconda frazione pareggiano i conti con Compagnoni, che su un corner stacca più in alto e infila nell’angolino.

Il Legnano viene superato dal Desenzano Calvina e scivola al quinto posto a con tre punti di vantaggio sulla Casatese sesta.

La Castellanzese sale a quota 36 punti, a +2 sulla zona playout.

CASTELLANZESE-LEGNANO 1-1



Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Pisan, Perego (dal 65’ Mandelli), Alushaj, Micheli (dal 75’ Travellini), Chessa, Esposito, Colombo, Ferrandino (dal 75’ Mazzola), Raso (dal 46’ Piran). A disposizione: Asnaghi, Nuzzo, Gazzetta, Praderio, Acquistapace. Allenatore: Cotta



Legnano: Tamma, Barbui, Moracchioli, Robbiati, Bettoni (dal 67’ Bini), Di Lernia, Beretta, Bingo (dal 60’ Barazzetta), Quaggio (dal 60’ Ravasi), Ronzoni (dal 38’ Confalonieri), Gasparri. A disposizione: Tolomeo, Caradonna, Bertonelli, Febbrasio, Bertoli. Allenatore: Sgrò