Pari e rimpianti per il Club Milano: con il Real Calepina finisce 1 a 1

Squadra in casa

Squadra in casa Club Milano

Nella tredicesima giornata del campionato di Serie D Girone B, pareggio con un retrogusto amaro per il Club Milano contro il Real Calepina.

Dopo un primo tempo molto combattuto, con qualche occasione in più per i padroni di casa, la gara si sblocca in favore dei biancorossi al 72’: Goffi, entrato da pochi secondi al posto di Greco, realizza con un grande destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Gli ospiti però ci credono e al minuto 90 trovano il pareggio con Piacentini, che su un altro angolo battuto da Zappa, di testa non sbaglia.

CLUB MILANO-REAL CALEPINA 1-1



RETI: 27’ st Goffi (CM), 45’ st Piacentini (RC)



CLUB MILANO: Stucchi; Rigo, Diouck (7’ st Galliani), Di Pentima; Corna (19’ st Foschiani), Greco (26’ st Goffi), Costa, Dioh Mouna, Mazzitelli (43’ st Dilernia); Rankovic, Grechi (37’ st Fognini).

A disp. Monzani, Fall, Minelli, Panzani. All. Scavo.



REAL CALEPINA: Pagani; Viola (26’ st Vallisa), Piacentini, Gardoni, Ruffini; Castelletto (43’ st Gini), Sangiorgi, Tosini (15’ st Valli); Zappa; Ekuban, Polese (35’ st Duda).

A disp. Pisoni, Vavassori, Mazzoleni, Gennaio Granato, Costante. All. Agazzi.



ARBITRO: Lepera Sezione di Rossano.

ASSISTENTI: Greco Sezione di Nichelino e Troina Sezione di Genova.

AMMONITI: Rigo, Foschiani (CM), Gardoni (RC).