Il Direttore Sportivo Colombo analizza il prossimo match dell'Arconatese: "Ci sarà da soffrire"

Continua il buon momento dell’Arconatese nel campionato di Serie D Girone B, con i gialloblù che domenica affronteranno il Sona.

Il Direttore Sportivo Enio Colombo ha parlato del prossimo match della squadra:

Dopo il buon pareggio a Desenzano, i ragazzi sono tornati a lavorare per inaugurare la nuova settimana che ci porterà alla sfida domenicale contro il Sona ospite allo stadio Comunale Roberto Battaglia di Busto Garolfo.

"Affronteremo -osserva il nostro Direttore Sportivo Enio Colombo- una squadra che ha appena ricevuto uno scossone in panchina, che potrebbe rappresentare una spinta in più. Ci sarà sicuramente da soffrire e perciò siamo come sempre molto concentrati sul campo con il lavoro condotto in allenamento dal nostro Mister Giovanni Livieri".

I risultati di domenica scorsa hanno confermato una volta di più quanto sia impegnativo questo girone B: "Sono tutte gare complicate in ogni turno, ci può sempre essere una sorpresa dietro l’angolo, perciò, occorre stare attenti e non sottovalutare mai nessuno.

Il fatto di esser riusciti domenica a Desenzano a muovere comunque la classifica è cosa da accogliere positivamente". "Quella di Desenzano -aggiunge il DS degli Oroblù- non era affatto una gara semplice, con gli avversari che non potevano permettersi di perdere ulteriori punti. Il Desenzano è un'ottima squadra e l'aver fatto bene in questa trasferta ci deve far proseguire con ancora maggior fiducia e determinazione nel percorso che abbiamo intrapreso".