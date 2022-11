Parla il portiere dell'Arconatese, Lorenzo Cordaro: "Non molliamo mai"

Continua la cavalcata dell’Arconatese nel campionato di Serie D Girone B, sempre seconda dietro la corazzata Lumezzane.

Del momento della squadra e del suo futuro ha parlato il portiere Lorenzo Cordaro, classe 2004, in un post pubblicato proprio dalla stessa società:

"La prossima gara con la Caronnese si giocherà in altro contesto rispetto a quella già disputata in Coppa Italia. Mister Giovanni Livieri ci ha già detto che questa sarà la gara difficile e non quella della domenica successiva a Lumezzane. Sarà con la Caronnese una partita diversa da quella di Coppa".

Sul momento attraversato dalla squadra, Lorenzo non ha dubbi: "Stiamo facendo tutti delle ottime prestazioni di squadra. Non molliamo mai, anche se ci troviamo in difficoltà o anche se siamo sfortunati a volte. L'andamento è quello giusto per disputare un buon campionato". Cordaro tra i pali dell'Arconatese si trova a proprio agio: "Già l'anno scorso quando ero alla Primavera dell'Alessandria, dopo il settore giovanile della Juventus, avevo detto che volevo andare nel mondo del calcio dei grandi. All'inizio ci sono magari delle difficoltà per un giovane a relazionarsi con coloro che sono più grandi in un gruppo, ma già durante il ritiro estivo a Igea Marina ho avuto modo di ambientarmi qui subito molto bene".

Il campionato di serie D è una vetrina interessante per i giovani talenti: "Mi era stato detto che il nostro torneo e in particolare il girone B è uno dei più difficili, perciò sono già arrivato con la testa pronta. Questo è un campionato in cui non ti si chiede solamente di saper parare, ma di stare sempre sveglio, di dare una mano alla squadra nelle uscite". Il portiere nel gioco del calcio di oggi è sempre più partecipe al lavoro tattico di tutta la squadra.