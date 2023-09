Le parole di mister Parravicini alla vigilia di Pro Sesto-Arzignano

Le parole di mister Francesco Parravicini alla vigilia di Pro Sesto-Arzignano Valchiampo, 5a giornata di Serie C NOW 2023/24 in programma domani, domenica 24 settembre (ore 18:30) allo Stadio Breda.

“L’Arzignano è una squadra organizzata, è reduce da una vittoria importante e ha dimostrato di saper mettere in campo uno spirito molto combattivo: per queste ragioni e per il poco tempo a disposizione per preparare la partita, domani più che mai, sarà fondamentale l’aspetto caratteriale. Vogliamo scendere in campo con grande convinzione e carattere per fare una prestazione di valore nel nostro Stadio e di fronte ai nostri tifosi che ritroviamo dopo due partite consecutive in trasferta.”

(Comunicato Pro Sesto)