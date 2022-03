La Paullese non sbaglia contro il Città di Segrate

Squadra in casa

Squadra in casa Paullese

Nel recupero della 17esima giornata del campionato di Promozione Girone E, la Paullese batte il Città di Segrate con un netto 5 a 2.

Gli ospiti dopo la brutta batosta per 8 a 2 contro il Club Milanese, non riescono a sistemare la fase difensiva e continuano a concedere molti goal agli avversari.

I gialloneri vanno in rete in entrambi i tempi con: Cristarella, Rapelli, Cecconello, Arnanno e Verri, dominando per la durata dell’intera gara.

I gialloazzurri invece sono andati a segno con una doppietta di Santi che è servita a rendere meno amaro il passivo del match.

La Paullese si piazza così al nono posto in classifica con 37 punti, a sole quattro lunghezze di distanze dal Casalpusterlengo 1947, quarto in classifica.