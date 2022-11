Pazza Pro Sesto: da 0-3 a 3-4, il Renate è battuto al 93'

Match spettacolare quello che ha visto affrontarsi Renate e Pro Sesto, nella quattordicesima giornata del campionato di Serie C Girone A.

Ad andare in vantaggio sono i padroni di casa al 4’ quando su schema da punizione battuto da Esposito, Silva s’inserisce e fa 1 a 0.

Il raddoppio arriva al 43′ con Baldassin che mette in seria difficoltà gli ospiti poco prima del riposo e regala tranquillità ai suoi.

I brianzoli non si accontentano e al 53’ fanno 3 a 0 con Ermacora, bravissimo a sfruttare una imprecisione avversaria.

Gara chiusa? Neanche per sogno. I biancoblù accorciano le distanze al 59’ grazie a Corradi che con un sinistro fulminante batte il portiere avversario.

Al 71′ calcio di rigore per la Pro Sesto e cartellino rosso, per somma di ammonizioni, per Silva, autore del primo goal. Sul dischetto va Bruschi, che non sbaglia.

Gli ospiti sono scatenati e all’87 il solito Capogna, si prende sulle spalle la squadra e pareggia i conti.

Minuto 93, miracolo Pro Sesto, quando la gara sembra volgere al termine, D’amico fa impazzire i tifosi e regala tre punti più che inaspettati.