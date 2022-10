Pazzo Club Milano: con il Muggio finisce 6 a 4 in rimonta

Partita completamente pazza quella tra Club Milano e Muggiò, terminata con il risultato di 6 a 4 in favore dei padroni di casa.

Il primo tempo è in realtà molto equilibrato, con moltissime occasioni per entrambe le squadre, fino al minuto 23’ quando i gialloblù vanno in vantaggio con Mair. I biancorossi ci mettono solo pochi istanti a rimettere in piedi il match con Natale.

Nel secondo tempo la partita prende una piega del tutto inaspettata e al 48’ siamo già 1 a 2, grazie al tiro di Mair che davanti al portiere non sbaglia e realizza la sua doppietta personale.

Dopo dieci minuti, i ragazzi di mister Scavo riescono a recuperare lo svantaggio e a fare anche il terzo gol con Rankovic su rigore e con Costa che da fuori area compie un’autentica magia.

Al 66’ pareggia Dagnoni, portando i suoi sul 3-3, grazie a una mischia nell’area avversaria in cui riesce a infilare la palla nell’angolino.

Minuto 72: vantaggio degli ospiti con un bellissimo tiro di Cesana dopo essersi accentrato ed entra in area di rigore.

All’81 il Club Milano pareggia nuovamente con il solito Pelle e tre minuti più tardi va anche sul 5 a 4 con Natale, che s’inserisce davanti al portiere, tira ed insacca senza pietà.

Al termine del match arriva anche il 6 a 4 con Cominetti che fa esplodere di gioia i tifosi, chiudendo la gara.

Per la formazione di Scavo si tratta di una vittoria importante, dopo le due sconfitte consecutive rimediate nelle ultime due gare.

IL TABELLINO

Club Milano– Muggiò 6-4

Marcatori: 23′ Mair (M), 24′ Natale (CM), 3′ st Mair (M), 13′ st (rig.) Rankovic (CM), 14′ st Costa (CM), 21′ st Dagnoni (M), 27′ st Cesana (M), 36′ st Pelle (CM), 39′ st Natale (CM), 44′ st Cominetti (CM).

Club Milano: Monzani, Carnevale, Saronni (16′ st sost. Lo Monaco), Costa, Di Maggio, Benatti, Pelle (38′ st sost. Cuoco), Principi (25′ st sost. Diouck), Locati (39′ pt sost. Cominetti), Rankovic (45′ st sost. Priori), Natale. A disposizione: Bonicelli, Panzani, Sorrenti, Minelli.

Allenatore: Scavo

Muggiò: Boselli, Campanella, Patete, Baldan (30′ st sost. Tremolada), Raffaglio, Cafferi, Cesana, Marinoni, Mair, Persone M., Dagnoni (23′ st sost. Schiavo). A disposizione: Dal Buono, De Toni, Cancedda, Moratti, Persone J., Crimaldi, Gandini.

Allenatore: Natobuono

Arbitro: Gatta di Sassari

Assistenti: Lattarulo di Treviglio, Gatti di Seregno

Espulsi: Natobuono (M), Ledda (M).

Ammoniti: Cafferi (M), Monzani (CM), Raffaglio (M), Marinoni (M), Saronni (CM).