Carlo Pellegatti lancia l'indiscrezione: l’agente di un attaccante in sede del Milan

Il noto giornalista e appassionato tifoso rossonero, Carlo Pellegatti, ha recentemente scatenato l'interesse dei fan del Milan con un'indiscrezione di calciomercato rivelata durante uno dei suoi video sul canale YouTube.

Pellegatti ha svelato che gli agenti di Tammy Abraham, attaccante attualmente in forza alla Roma, si sono recentemente recati a Casa Milan per parlare con i dirigenti del club rossonero.

Le sue parole:

“Stiamo illustrando quello che si dice. C’è una voce, che dice che l’agente di Abraham sarebbe stato in sede a parlare con i dirigenti del Milan. Costo del cartellino, 30 milioni di euro. E’ reduce da un infortunio, per il quale serve del tempo anche dopo che sei guarito, ma la bravura del giocatore non si discute e conosce già la Serie A”.