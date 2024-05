Il 1° Turno Play Off di girone sorride alla Giana Erminio: battuto il Pro Vercelli

“L’esordio nel 1° Turno Play Off di girone sorride alla Giana Erminio, che davanti ai suoi tifosi batte la Pro Vercelli con un netto 3-0 e stacca il pass per il 2° turno, in programma sabato 11 maggio.

La Giana si schiera con Zacchi tra i pali e una difesa a 4 composta da Caferri, Corno, Minotti e Groppelli; a centrocampo Lamesta, Marotta e Pinto; Franzoni e Mbarick Fall dietro Maguette Fall, unica punta. Si parte e al 3’ c’è il primo tentativo della Pro Vercelli con Santoro, che da fuori area conclude centralmente verso la porta difesa da Zacchi, che blocca comodo tra le mani.

Al 5’ punizione per la Giana dalla trequarti di sinistra: scambio tra Pinto e Franzoni, che calcia verso la porta un pallone che Sassi devia in corner con i pugni: dalla bandierina Lamesta calcia in area, Groppelli di testa appoggia a Maguette Fall, che con una mezza girata manda in rete per il vantaggio biancazzurro e il suo 14° gol stagionale. All’8’ ribaltamento di fronte e Caferri devia in angolo il pericoloso tiro cross di Mustacchio.

Al 10’ incredibile raddoppio della Giana con uno strepitoso tiro al volo di Marotta, che aggancia alla perfezione il cross dalla sinistra di Mbarick Fall e va concludere all’angolino, dove Sassi non può arrivare: è il primo gol in stagione per il numero 14 biancazzurro. Al 15’ gran tiro dalla distanza di Santoro, che Zacchi respinge in volo con una mano.

Al 21’ Franzoni avanza palla al piede sulla sinistra, si accentra e va alla conclusione, deviata in angolo da un difensore ospite. Al 33’ angolo per la Giana, Lamesta dalla bandierina crossa in area, dove Maguette Fall svetta più in alto di tutti e schiaccia verso la porta, ma Sassi si avventa sulla palla e blocca.

Al 34’ Franzoni da fuori area prova una conclusione rasoterra in diagonale, che Sassi blocca a terra. Al 38’ Rodio dalla sinistra crossa in area, ma Zacchi salta e fa sua la sfera. Al 43’ Mustacchio dalla destra con un pallonetto velenoso conclude verso la porta, Zacchi salta e mette la mano sotto la traversa, salvando la porta. Al 45’ Mbarick Fall, dal limite dell’area, in mezzo a tre difensori si libera per il tiro a fil di palo, che Sassi salva in angolo.

Alla ripresa, mister Dossena effettua un doppio cambio: Rojas per Nepi e Haoudi per Contaldo. Si riparte e al 2’ Mbarick Fall conclude al volo dal limite, palla deviata in angolo con una gran bella parata da Sassi. Al 9’ grande ripartenza di Maguette Fall, che al limite dell’area passa all’accorrente Franzoni, il quale in corsa conclude a botta sicura, Sassi in extremis in angolo. Al 17’ cambio per la Pro Vercelli, entra Sarzi Puttini al posto di Rodio.

Al 18’ Mbarick Fall dalla sinistra conclude con un diagonale che Sassi in distensione riesce a deviare con una mano. Al 25’ angolo per la Pro Vercelli, cross in area, dove Zacchi svetta coi pugni ad allontanare la palla. Al 27’ tris della Giana con la doppietta di Maguette Fall, che aggancia un perfetto cross dalla sinistra di Groppelli e di testa insacca a botta sicura il suo 15° gol stagionale.

Al 31’ la Pro Vercelli sostituisce Citi con Petrella. Primi cambi per la Giana al 33’: Ballabio per Franzoni e Messaggi per Pinto. Al 37’ gran parata di Zacchi sulla conclusione di Mustacchio: con una mano va a chiudere l’angolino alla sua destra. Al 38’ Verde entra al posto di Maguette Fall, mentre al 39’ la Pro Vercelli sostituisce Parodi con Camigliano. Al 45’ ci prova Mbarick Fall dalla distanza, con un tipo a botta sicura ma centrale, che Sassi para in due tempi. Al 47’ doppio cambio per la Giana: Barzotti al posto di Mbarick Fall e Francolini all’esordio in Serie C, al posto di Groppelli.”

(Comunicato Giana Erminio)

GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI 3-0

Giana Erminio (4-3-2-1): Zacchi; Caferri, Corno, Minotti, Groppelli; Lamesta, Marotta, Pinto (Messaggi 33’ st); Franzoni (Ballabio 33’ st), Mbarick Fall; Maguette Fall (Verde 38’ st). A disp: Pirola, Magni, Acella, Francolini, Previtali, Barzotti, Tasca, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella

Pro Vercelli (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi (Camigliano 39’ st), Citi (Petrella 31’ st), Rodio (Sarzi Puttini 17’ st); Iotti, Santoro, Contaldo (Haoudi 1’ st); Mustacchio, Nepi (Rojas 1’ st), Maggio. A disp: Mastrantonio, Frey, Gheza, Rutigliano, Casazza, Sibilio, Forte, Pinzi, Pannitteri, Kozlowski. Allenatore: Andrea Dossena

Direttore di gara: Dario Madonia di Palermo. Assistenti: Giovanni Dell'Orco di Policoro e Pio Carlo Cataneo di Foggia. Quarto Ufficiale: Erminio Cerbasi di Arezzo. VAR: Matteo Gariglio di Pinerolo. AVAR: Giacomo Paganessi di Bergamo

Marcatori: Maguette Fall (G) 6’ pt e 27’ st, Marotta (G) 10’ pt

Recupero: 1’ pt, 4’ st

Angoli: 9-6

Ammoniti: Santoro (P) 7’ st, Zacchi (G) 26’ st