Playoff, si avvicina la sfida tra Castanese e Pro Gorizia

Manca poco all'inizio della gara di ritorno dei playoff Nazionali d'Eccellenza, dove la Castanese dovrà affrontare la Pro Gorizia forte della vittoria dell'andata per 1 a 3.

I neroverdi attendono molto questa gara che può significare tantissimo, come dimostra il post pubblicato ieri, venerdì 3 giugno, sui propri social:

"Ed è già venerdì.

Stavolta in casa giochiamo noi. Non dobbiamo far altro che difendere l’ottimo risultato dell’andata, senza rischiare niente, senza strafare. Ci sarà un gran tifo sugli spalti, intorno a questa squadra c’è un sacco di entusiasmo, sarà una domenica bella da vivere. E da condividere. Vi aspettiamo tutti a Castanello!I Ragazzi meritano di essere sostenuti".