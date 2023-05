Playoff Eccellenza | Il Club Milano resiste contro la Solbiatese e vola in finale

Dopo un’annata fatta di alti e bassi, il Club Milano riesce ad approdare alle finali playoff del campionato di Eccellenza, grazie allo 0 a 0 maturato contro la Solbiatese.

I biancorossi non giocano una grande gara ma riescono ad essere molto solidi e compatti, limitando le azioni offensive avversarie, sfruttando allo stesso tempo la superiorità numerica dell’ultima mezz’ora dopo l’espulsione di Pandiani.

La finale sarà contro l’Oltrepò, che ha espugnato il campo del Pavia con un netto 0 a 2, nel pomeriggio del 21 maggio.

CLUB MILANO – SOLBIATESE 0-0 (0-0)

Club Milano: Monzani, Carnevale (28’ Di Maggio), Cuoco, Costa (44’ st Tota), Benatti, Diouck, Pelle (28’ st Panzani), Greco, Locati, Rankovic (44’ st Cominetti), Natale. A disposizione: Silva, Priori, Bombino, Lo Monaco, Minelli. Allenatore: Scavo.

Solbiatese: Cocchiarella, Lonardi L. (38’ st Pedron), Amelotti, Minuzzi, Toure, Novello, Dervishi (20’ st Becerri, 48’ st Zerillo), Torraca (33’ st Mezzotero), Scapinello, Pandiani, Mondoni (18’ st Pellini). A disposizione: Copreni, Lonardi D., Parini, Casagrande. Allenatore: Domenicali.

Arbitro: Gambirasio di Bergamo (Longoni di Seregno e Tonti di Brescia).

Note: giornata serena, campo sintetico in perfette condizioni, spettatori 500 circa. Espulso: 13’ Pandiani (S). Ammoniti: Novello (S), Benatti (C), Lonardi L. (S), Torraca (S), Rankovic (C), Costa (C). Calci d’angolo: 3-8. Recupero: 0’ + 5’.