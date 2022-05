Playoff, il Club Milanese stende la Settalese 4 a 0

Squadra in casa

Squadra in casa Club Milanese

Nel primo turno di playoff di Promozione, il Club Milanese stende la Settalese con il risultato di 4 a 0 e accede alla seconda fase della competizione.

I padroni di casa impongo fin da subito il loro gioco e mostrano la loro superiorità grazie a un Checchi in splendida forma che realizza una tripletta che difficilmente in futuro si dimenticherà. Oltre a lui, in reta anche Campani che arrotonda ulteriormente un risultato già molto favorevole.

I milanesi hanno così la possibilità di aspirare a traguardi importanti nel prossimo turno, sperando nella promozione.