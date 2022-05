Playoff, il Legnano cade 1 a 4 contro la Casatese

Dopo una grandissima stagione, il Legnano si deve arrendere alla Casatese nell’ultima gara dei playoff, perdendo con il risultato di 4 a 1.

I padroni di casa vanno in vantaggio al 12′ quando Pontiggia crossa sul primo palo, la e Filippo Pirola segna senza alcuna difficoltà a porta sguarnita.

I ragazzi di mister Achille Mazzoleni raddoppiano al 25’ con capitan Pontiggi che con una bellissima punizione da 20 metri infila la palla sotto l’incrocio.

Quando sembra che per gli ospiti peggio non possa andare, al 35’ Roberto Sala calcia forte dal limite e fa 3-0.

I lilla reagiscono al 66′ con Quaggio che si presenta di fronte a Pirola e per l’ennesima volta non sbaglia.

Dopo un secondo tempo anonimo, la Casatese chiude i conti con alla mezz’ora Comberiati che riceve sulla trequarti e incrocia sul secondo palo.

I padroni di casa guadagnano un posto privilegiato per i ripescaggi in Serie C.