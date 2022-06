Playoff Nazionali, la Castanese batte il Prevalle e vola in Serie D

Che festa in casa Castanese, la squadra di mister Garavaglia batte il Prevalle con il risultato di 2 a 3 e vola in Serie D.

La partita dopo un iniziale equilibrio, si spacca al minuto 31’ quando il Prevalle rimane in dieci per il doppio giallo di Roma.

Poco dopo la Castanese passa in vantaggio: Gibellini al 36' va via sulla sinistra e crossa per Augliera che di prima batte Benedetti.

Il pareggio dei padroni di casa non tarda ad arrivare con Bignotti che dopo un’azione personale si presenta davanti al portiere e non sbaglia.

Il match si ribalta all’inizio dei secondi 45’ quando Sorrentino trattiene Bignotti e l’arbitro fischia fallo dagli 11 metri. Guariniello si presenta dal dischetto e non sbaglia.

Passa solo un minuto e il Prevalle resta in nove per un fallo di Canciani su Foglio.

I neroverdi al 64’ trovano il pareggio con Gibellini che pesca il jolly da posizione angolata e fa esplodere tutti i tifosi presenti allo stadio.

A cinque minuti dalla fine Milani viene messo giù in area: rigore. Bomber Gibellini segna il 2-3 e regala ai suoi una meritata promozione.

Nel finale espulsioni anche per Zanola e Avanzi con il Prevalle che chiude la gara in sette uomini.