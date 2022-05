Playoff Nazionali, i convocati della Castanese per il match contro il Pro Gorizia

È arrivato il giorno dei playoff Nazionali, dove la Castanese affronterà il Pro Gorizia, in un match importantissimo per il futuro dei neroverdi. La stessa società sui propri social ha comunicato i convocati e ha lasciato un messaggio di buon auspicio:

"Ecco i convocati a disposizione di Mister Garavaglia per il big match in terra friulana. La carovana neroverde è partita. Entusiamo e adrenalina sono a bordo. Siamo chiamati ad onorare il prestigio della nostra regione e lo faremo senza paura! Con lo stemma sul cuore? E un solo obiettivo in testa. Perché succede solo se ci si crede davvero?

Let?s goooooooooooooo!!!"