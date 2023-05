Playoff Serie D | L'Alcione batte in rimonta un mai domo Calcio Desenzano

Squadra in casa

Squadra in casa Alcione

L’Alcione Milano vince in rimonta contro il Calcio Desenzano al Kennedy e riesce ad approdare al secondo turno dei playoff di Serie D.

Gli ospiti trovano il vantaggio al 26’ quando Goglino dopo due rimpalli, passa la sfera a Cattaneo che da 20 metri la infila all’incrocio con un sinistro a giro pazzesco.

Quando tutto sembra andare per il verso giusto, il Desenzano rimane in 10 per l’espulsione diretta di Mandelli, che secondo l’arbitro, avrebbe dato una manata a un suo avversario.

I padroni di casa trovano il gol del pareggio con Bangal Faisal al 13′ che servito da Palma al limite dell’area mette la palla nell’angolo più lontano.

Gli orange a questo punto ci credono e dopo alcune occasioni avversarie segnano il gol vittoria al 23’: Morselli dalla destra si accentra e lascia partire un diagonale precisissimo che batte Edo.

Finita qua? Nemmeno per sogno. Bardelloni, entrato al posto di Esposito, serve Bitihene che viene steso dal portiere. Lo stesso Bardelloni si presenta dal dischetto ma un volo spettacolare di Bacchin gli nega la gioia del pareggio.

C’è ancora spazio per un’ultima emozione nel finale quando Roberto Esposito mette in porta con un rasoterra Bardelloni, che stampa il pallone sul palo.