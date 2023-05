Playout | Il Sangiuliano ci prova ma non va oltre lo 0 a 0 contro la Triestina

Nell'andata dei playout di Serie C Girone A, il Sangiuliano non riesce ad andare oltre lo 0 a 0 contro la Triestina.



Nel primo tempo le due squadre non creano azioni pericolose, entrambe molto tese vista l'importanza del match.



Da segnalare solo un tiro da fuori di Fall respinto da Matosevic, e un contropiede dei padroni di casa.



Nella ripresa le due squadre si sciolgono, con gli ospiti che vanno molto vicini al gol con Fusi al 6' e successivamente con Metlika che colpisce il palo.



La Triestina si rende pericolosa con Paganini da dentro l'area, che non però a inquadrare la porta.



A dieci minuti dal termine la traversa toglie la gioia del gol a Masi.

La permanenza in categoria si deciderá nella gara di ritorno del 13 maggio.