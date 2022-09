Poker del Milan Femminile nella trasferta di Parma

Seconda vittoria consecutiva per il Milan Women, che batte 0 a 4 il Parma fornendo una prestazione di alto livello e molto convincente.

Le rossonere sbloccano il match al 18’ quando Adami calcia da fuori area e colpisce la traversa, sulla palla si avventa Bergamaschi che segna.

L’0 a 2 arriva al 36’ quando Asllani inventa una giocata pazzesca: dallo spigolo dell’area di rigore la calciatrice punta il secondo palo e trafigge il portiere avversario con un tiro a giro.

Il secondo tempo non cambia l’inerzia del match tanto che dopo pochi istanti, Pirone colpisce Thomas dentro l’area, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. La stessa Lindsey va sul dischetto ma Capelletti è bravissima a respingere il pallone che finisce però sui piedi di Thrige che non sbaglia.

Il poker arriva al 79’ quando Kamila Dubcová, stacca di testa su un corner di Tucceri Cimini segna il suo primo goal con la maglia del Milan.

PARMA-MILAN 0-4

PARMA (4-3-3): Capelletti; Santoro (32'st Maia), Heroum, Cox, Jelen?i?; Bardin (18'st Farrelly), Silvioni (1'st Cambiaghi), Benoit; Martinovic (38'st Acuti), Pirone (37'st Verrino), Marchao. A disp.: Ciccioli; Caiazzo, Nicolini, Williams. All.: Ulderici.

MILAN (3-5-2): Giuliani; Árnadóttir, Fusetti, Mesjasz; Soffia (15'st Tucceri Cimini), Bergamaschi, K. Dubcová, Adami (24'st Vigilucci), Thrige (38'st Carage); Thomas, Asllani (38'st M. Dubcová). A disp.: Babb, Beka; Cesarini, Grimshaw, Mascarello. All.: Ganz.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.

Gol: 16' Bergamaschi (M), 36' Asllani (M), 3'st Thrige (M), 34'st K. Dubcová (M).

Ammonite: 2'st Pirone (P), 17'st Adami (M), 21'st Asllani (M).