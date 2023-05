Poule scudetto | La Giana Erminio cade in trasferta contro l'Arezzo

Prima gara del triangolare per la Poule Scudetto giocata al “Città di Arezzo”, dove la Giana non ha mai vinto nei 3 precedenti in Serie C e anche questa volta ha ceduto ai padroni di casa l’intera posta in palio.

Nella prima gara della post season, mister Chiappella schiera D’Aniello tra i pali, con Perico, Colombara e Minotti in difesa; Mandelli, Marotta e Lamesta a centrocampo, con Caferri e Messaggi sulle fasce, mentre Ballabio e Calmi terminali d’attacco. Si parte e la Giana cerca subito il possesso palla, ma al 13’ è un intervento in extremis di Colombara a sventare l’inserimento pericoloso di Gucci, servito al limite dell’area da Convitto. Al 16’ ci prova Lamesta a sorprendere Trombini, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio. Al 25’ la conclusione è sui piedi di Convitto, che con un traversone viene servito da Pattarello, stoppa e conclude, ma troppo centrale per impensierire D’Aniello.

Al 27’ mister Indiani è costretto al cambio, fuori capitan Settembrini per un colpo al piede, al suo posto entra Castiglia. Al 31’ angolo per l’Arezzo, Gucci svetta di testa concludendo verso la rete, ma D’Aniello blocca tra le mani. Al 33’ però Gucci non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa, agganciando un assist di Bianchi e concludendo in gol. Al 41’ il pericolo per la Giana arriva ancora da Gucci, che aggancia la punizione di Convitto e va alla conclusione, chiamando D’Aniello all’uscita con i pugni. Al 44’ Messaggi si inserisce in area e cade a terra in seguito all’uscita del portiere, ma secondo l’arbitro è simulazione e il numero 21 biancazzurro rimedia un’ammonizione.

Stessi 22 in campo alla ripresa e al 3’ l’Arezzo raddoppia con Bianchi, che conclude con un potente rasoterra dalla distanza, con la palla che rimbalza davanti alla porta e inganna D’Aniello, depositandosi in rete. All’11’ mister Chiappella effettua un triplo cambio, inserendo Pinto per Mandelli, Fumagalli per Perico e Previtali per Messaggi, mentre al 14’ cambia anche Ballabio per Perna e Fall per Calmi, procedendo così a tutti i cambi a propria disposizione. Al 18’ cambio anche per mister Indiani, che richiama in panchina Pattarello e inserisce Cantisani.

Al 19’ Fumagalli aggancia un cross in area e da distanza ravvicinata va alla conclusione, ma era in fuorigioco. Al 26’ ancora Fumagalli con una conclusione di potenza da fuori area chiama Trombini alla respinta senza trattenere, interviene Risaliti per agganciare la palla e passarla al proprio portiere, ma invece la appoggia in rete, regalando il gol alla Giana. Non appena riaperta la partita, però, tre minuti più tardi i padroni di casa trovano il terzo gol con Convitto, che riceve palla da Zona e beffa D’Aniello in uscita, con una conclusione che lo scavalca e si deposita in rete alle sue spalle.

Al 30’ cambio per l’Arezzo, dentro Arduini per Bianchi, mentre al 34’ dentro anche Bramante per Convitto. Al 43’ punizione per l’Arezzo calciata da Foglia, alta di poco sopra la traversa. Palla calciata con il collo esterno del piede, traiettoria alta di pochissimo. Al 44’, infine, mister Indiani inserisce Persichini al posto di Gucci.

(Comunicato Giana Erminio)

AREZZO-GIANA ERMINIO 3-1

Arezzo (4-3-3): Trombini, Risaliti, Bianchi (Arduini 30’ st), Convitto (Bramante 34’ st), Settembrini (Castiglia 27’ pt), Pattarello (Cantisani 18’ st), Lazzarini, Zona, Pericolini, Foglia, Gucci (Persichini 44’ st). A disp: Di Furia, Viti. Allenatore: Paolo Indiani

Giana Erminio (3-5-2): D’Aniello, Mandelli (Pinto 10’ st), Perico (Fumagalli 10’ st), Calmi (Fall 14’ st), Marotta, Ballabio (Perna 14’ st), Colombara, Lamesta, Messaggi (Previtali 10’ st), Caferri, Minotti. A disp: Pirola, Piazza, Brioschi, Ghilardi. Allenatore: Andrea Chiappella.

Direttore di gara: Dario Acquafredda di Molfetta. Assistenti: Davide Di Dio di Caltanissetta e Pietro Bennici di Agrigento

Marcatori: Gucci 33’ pt, Bianchi 3’ st, Risaliti (aut.) 25’ st, Convitto 28’ st

Recupero: 1’ pt, 4’ st

Angoli: 4-3

Ammoniti: Messaggi 44’ pt, Foglia 10’ st

Espulsi: nessuno