Poule Scudetto | Giana Erminio, un grande Fumagalli stende il Pineto

Per la seconda gara del triangolare della Poule Scudetto che comprende le squadre vincitrici dei gironi D, E, F, la Giana ha ospitato il Pineto, che ha riposato domenica scorsa e che oggi ha ceduto il passo alla Giana, vincitrice per 2-1 con la doppietta di Fumagalli.

Mister Chiappella schiera D’Aniello tra i pali, difesa a 4 con Piazza e Colombara centrali, Previtali a destra e Brioschi a sinistra; a centrocampo Lamesta, Gaye e Pinto; tridente d’attacco con Fumagalli, Perna e Fall. Si parte e al 2’ il Pineto guadagna il primo corner, nulla di fatto. Al 3’ Njambe dalla destra conclude di potenza, D’Aniello respinge con un pugno, sulla palla si avventa Emili, che da distanza ravvicinata sul primo palo conclude alto, complice una deviazione che mette in angolo.

Al 6’ gol della Giana con Fumagalli, che aggancia il lancio da dietro di Lamesta, corre sulla fascia sinistra e con un diagonale mette la palla all’angolino su secondo palo: è il 15° gol in stagione per lui. Dopo i primi minuti di stampo ospite, la Giana guadagna campo e al 9’ il primo angolo: dalla bandierina Lamesta calcia sul secondo palo, dove conclude Fumagalli di testa, ma D’Egidio blocca tra le mani. Al 12’ Njambe sfugge sulla destra e da dentro l’area va alla conclusione, intercettata da Piazza ben posizionato, che allontana la sfera. Al 20’ occasione per il Pineto con Emili, che approfitta di una palla vagante al limite dell’area e si avventa su di essa, ma D’Aniello è più lesto di un soffio ad anticiparlo in tuffo e a sradicargliela dai piedi.

Al 34’ pareggio del Pineto con capitan Della Quercia, che dopo una rimessa laterale dalla destra, appostato sul secondo palo riesce ad agganciare il pallone e a concludere in porta con un rasoterra. Al 38’ doppio miracolo di D’Aniello, prima su Njambe e poi su Emili, che raccoglie la prima respinta e conclude nuovamente da distanza ravvicinata. Al 41’ cambio obbligato per mister Chiappella, costretto a sostituire l’acciaccato Fall e ad inserire al suo posto Ghilardi.

Nessun cambio al rientro in campo dopo l’intervallo. Si riparte e al 7’ angolo per la Giana: Lamesta dalla bandierina calcia sul primo palo, Perna di testa spizza verso la porta, ma D’Egidio con un grande intervento di reattività respinge il pallone. Al 9’ Lamesta dalla destra con un traversone serve Perna al limite dell’area, che con un calcio potente sfiora il palo e conclude fuori.

Al 10’ angolo per la Giana, cross in area di Pinto, Piazza aggancia di testa e conclude alto di pochissimo. Al 12’ raddoppio della Giana con la doppietta di Fumagalli, che al termine di un’azione insistita aggancia un cross dalla destra di Previtali e di piatto insacca battendo D’Egidio. Al 13’ doppio cambio per la Giana: fuori Gaye per Marotta e fuori anche Lamesta per Messaggi, ma al 14’ esce anche Fumagalli per Calmi.

Al 15’ Pineto in pressing, con Di Filippo che serve Njambe, il quale conclude a fil di palo, fuori. Al 19’ fuori Njambe per Maio tra le fila del Pineto. Al 26’ altri cambi per il Pineto: entra Capaldo per Traini, mentre al 28’ entra Allegretti al posto di Forgione. Al 36’ Messaggi dalla sinistra serve Calmi al centro, che conclude alto di poco. Al 36’ per la Giana entra Perico per Colombara, mentre per il Pineto entra Consorte al posto di Lucarini.

Al 39’ punizione dai 28 metri per la Giana, Pinto calcia sul secondo palo, dove svetta Messaggi di testa, ma D’Egidio in uscita alta coi pugni allontana. Al 43’ esce Braghini per Del Mastro tra le fila del Pineto. Al 44’ D’Aniello in uscita anticipa Allegretti lanciato a rete e al 47’ è Piazza che anticipa di pochissimo Allegretti, ancora lanciato a rete, spazzando in angolo. Al 48’ Pineto in pressing, Maio da dentro l’area piccola conclude verso la porta, D’Aniello respinge mandando sopra la traversa e salvando definitivamente il risultato.

(Comunicato Giana Erminio)

GIANA ERMINIO-PINETO 2-1

Giana Erminio (4-3-3): D’Aniello, Piazza, Gaye (Marotta 13’ st), Pinto, Fumagalli (Calmi 14’ st), Perna, Colombara (Perico 36’ st), Fall (Ghilardi 41’ pt), Brioschi, Lamesta (Messaggi 13’ st), Previtali. A disp: Pirola, Mandelli, Ballabio, Caferri. Allenatore: Andrea Chiappella

Pineto (3-5-2): D’Egidio, Di Filippo, Nonni, Forgione (Allegretti 28’ st), Njambe (Maio 19’ st), Traini (Capaldo 26’ st), Braghini (Del Mastro 43’ st), Della Quercia, Ceccacci, Lucarini (Consorte 36’ st), Emili. A disp: Mercorelli, Marchegiani, Domizi, Pica. Allenatore: Daniele Amaolo

Direttore di gara: Filippo Colaninno di Nola. Assistenti: Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia e Giovanni Celestino di Reggio Calabria

Marcatori: Fumagalli 6’ pt e 12’ st, Della Quercia 34’ pt

Recupero: 2’ pt, 4’ st

Angoli: 5-7

Ammoniti: Ceccacci 25’ pt, Di Filippo 28’ pt, D’Egidio 12’ st, Perna 23’ st, Amaolo (all. Pineto) 30’ st

Espulsi: nessuno