Poule Scudetto | Il Milan Women cade contro la Roma e resta a secco di vittorie

Nella terza giornata della Poule Scudetto il Milan Women, ancora a secco di vittorie, cade nuovamente in campionato, questa volta in casa della Roma, a poco meno di un mese dalla sconfitta in Semifinale di Coppa Italia.

Le giallorosse giocano una grande gara che conferma nuovamente la forza della rosa e la qualità del gioco della squadra. A portare in vantaggio la squadra della Capitale ci pensa Linari ma poco prima della fine del primo tempo Vigilucci fa 1 a 1.

Nella seconda frazione le ragazze di mister Spugna riprendono ad attaccare e arrotondano il risultato con le reti di Glionna e Haavi.

Nel finale le rossonere provano a rifarsi sotto nuovamente con le iniziative di Piemonte, Sevenius e Vigilucci ma il risultato non cambia.

ROMA-MILAN 3-1

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger, Di Guglielmo; Giugliano, Greggi; Glionna (17'st Serturini), Andressa (17'st Cinotti), Haavi; Giacinti (42'st Kramzar). A disp.: Öhrström; Ciccotti, Kollmats, Landström, Minami, Selerud. All.: Spugna.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Nouwen, Mesjasz, Thrige; Vigilucci, Adami, K. Dubcová; Soffia (42'st Bahlouli), Piemonte, Thomas (33'st Sevenius). A disp.: Babb, Fedele; Carage, Fusetti; Dal Brun, Donolato; M. Dubcová. All.: Ganz.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Gol: 8' Linari (R), 42' Vigilucci (M), 5'st Glionna (R), 14'st Haavi (R).

Ammoniti: 11' Vigilucci (M), 4'st Giuliani (M).