Presentato a Milano il libro “La grande storia del calcio lombardo”

È stato presentato a Milano, presso la sede del CRL in via Riccardo Pitteri, il libro “La grande storia del calcio lombardo”. Il volume, edito da Geo Edizioni, ripercorre gli oltre 110 anni del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti attraverso migliaia di statistiche e foto d'epoca, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Alla presentazione sono intervenuti i quattro autori del libro Carlo Fontanelli (Presidente di Geo Edizioni), Gianni Menicatti, Diego Colombo e Marco Ferrario, il Presidente del Comitato Regionale Lombardia LND, Sergio Pedrazzini, il Vice Presidente Vicario CONI Lombardia, Claudio Maria Pedrazzini, e il Direttore Generale di Agrolux Sport Srl (sponsor ufficiale del libro), Marco Carretto. L’evento è stato moderato da Ivo Licciardi, Consigliere Regionale FIGC-LND Lombardia.

Il volume parte dal calcio lombardo delle origini e dalla prima stagione, quella del 1911/12. Nel libro sono presenti tutte le classifiche dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, integrate con centinaia di fotografie di ogni epoca, oltre a tutte le modifiche societarie e regolamentari anno per anno.

Come sottolineato anche dagli autori del libro, il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti ha una dimensione maggiore rispetto alle federazioni appartenenti alla UEFA di stati medio-piccoli. Un patrimonio che va preservato e valorizzato. Il volume ha come obiettivo anche quello della conservazione della memoria storica e può avere una rilevante importanza per le società che hanno la possibilità di ripercorrere la propria cronistoria che spesso rischia di andare persa.

Durante la conferenza stampa sono state ricordate anche le figure di Carlo Tavecchio e di Giuseppe Baretti, tra i principali promotori di questo importante volume e i cui immensi apporti hanno contribuito a rendere grande, efficiente e di supporto alle società, il Comitato Regionale Lombardia LND.

A margine dell’evento è intervenuto Sergio Pedrazzini, Presidente del Comitato Regionale Lombardo, che ha commentato così il volume presentato:

“Sono molto felice della riuscita di questa presentazione e soprattutto di essere stato tra amici, tra persone che hanno un obiettivo in comune. Tengo a ringraziare particolarmente gli autori di questo volume per l’enorme lavoro svolto e per la minuzia e l’affetto con la quale hanno trattato il nostro movimento. Ringrazio tutti coloro che prestano il loro tempo per fare giocare ogni settimana i ragazzi, che è il fine principale per tutti noi. Questa non è la giornata per parlare della Riforma dello Sport, ma è un tema sul quale siamo molto presenti e sul quale continueremo a battagliare e ad informare come abbiamo fatto anche nel secondo webinar dedicato pochi giorni fa”.

Entusiasta anche Ivo Licciardi, Consigliere Regionale Lombardia FIGC-LND, e moderatore della presentazione: “Questo è un libro portatore di cultura, in un Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti che è portatore di valore sociale. È solo l’inizio di un percorso che abbiamo intrapreso con questo modello di lavoro e di comunicazione del calcio dilettantistico in Lombardia, ma non solo. Questo è stato un minicorso di come leggere i dati e una lettura attenta del nostro mondo che ci fa apprezzare ancora di più il grande lavoro di chi ci ha preceduto nel corso di un secolo”.