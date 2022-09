La prima giornata del campionato di Promozione Girone A

La prima giornata del campionato di Promozione A comincia subito fortissimo con alcuni risultati davvero clamorosi.

Il Cas cade in casa contro il Valle Olona con il risultato di 0 a 4 grazie alle reti di Balconi, L. De Rosa, E. Savarese, E. Savarese.

La Baranzatese parte in quarta contro un Morazzone in difficoltà passando 2 a 0 con un Ruggieri in splendida forma che realizza una doppietta.

Ispra inarrestabile contro l’Accademia Inveruno, che passeggia in casa vincendo 5 a 1 grazie alle reti di Barone, Senaj, Oldrini, Piccatto, Modde.

Passa 1 a 0 la Lentatese contro il Mariano grazie al goal di Malacarne mentre il Meda, che parte nuovamente con l’obiettivo promozione, vince contro la retrocessa Base 96 2 a 1.

Brutto inizio di campionato della Solese che cade contro l’Esperia Lomazzo 1-4, con le reti di R. Atti Idrissou, N. Metti (X2), C. Quitadamo. Inutile la rete dei padroni di casa di Ranieri.

In attesa di Fbc Saronno-Aurora Cerro Uboldese (Ore 18.30), l’ultimo match di giornata è quello tra Universal Solaro e Besnatese, che termina con il risultato di 1 a 1.