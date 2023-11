Primavera, Atalanta-Inter 1-1: gol e highlights

È terminata 1-1 l'11ª giornata del campionato Primavera 1 TIM dei nerazzurri. Allo Stadio "Carillo Pesenti Pigna" succede tutto nel secondo tempo: l'Inter in vantaggio con Sarr, subisce la rimonta dell'Atalanta che pareggia i conti allo scadere con la rete di Vlahovic. 25 i punti in classifica per la formazione di Chivu che mantiene la prima posizione a +2 dal Milan.

I nerazzurri saranno impegnati mercoledì in trasferta contro il Benfica per la 5ª giornata di UEFA Youth League.