Primavera 1, Atalanta-Inter e Milan-Cagliari: il programma dell’11ª giornata

Sarà il Milan di Ignazio Abate ad aprire l’undicesima giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri scenderanno in campo alle ore 11 contro il Cagliari tra le mura amiche del “Puma House of Football” con l’obiettivo di continuare la rincorsa all’Inter avanti di un punto. Due ore più tardi sarà il turno dei cugini nerazzurri impegnati invece in trasferta contro l’Atalanta. I ragazzi di mister Chivu proveranno a difendere il primo posto in classifica per poi concentrarsi alla qualificazione in Uefa Youth League.

Il programma completo dell’undicesima giornata

SABATO 25 NOVEMBRE

Atalanta - INTER

MILAN - Cagliari

Frosinone - Lazio

Lecce - Bologna

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Sampdoria - Juventus

Torino - Fiorentina

Empoli - Genoa