Primavera 1, Bologna-Inter e Milan-Sampdoria: il programma dell’8ª giornata

Dopo gli impegni europei in Youth League, le formazioni Primavera di Inter e Milan sono pronte a rituffarsi in campionato. La prima a scendere in campo è l’Inter nell’anticipo del sabato alle ore 11 sul campo del Bologna. I nerazzurri sono reduci dal poker casalingo rifilato al Sassuolo e al momento sono in testa alla classifica appaiati ai cugini milanesi. Domenica 29 ottobre alle ore 11, infine, toccherà al Milan che al “Puma House of Football” ospiterà la Sampdoria. Reduci dal pareggio esterno contro la Roma, i rossoneri di Ignazio Abate vogliono tornare anche per riscattare immediatamente la sconfitta immeritata contro il Paris Saint-Germain.

Di seguito il programma completo della seconda giornata:

SABATO 28 OTTOBRE

Bologna - INTER

(Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini; Assistente 1: Alessandro Cassano di Saronno; Assistente 2: Manuel Cavalli di Bergamo)

Juventus - Fiorentina

Genoa - Cagliari

Hellas Verona - Atalanta

DOMENICA 29 OTTOBRE

MILAN - Sampdoria

(Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa; Assistente 1: Simone Biffi di Treviglio; Assistente 2: Michele Piatti di Como)

Frosinone - Torino

Sassuolo - Lecce

Lazio - Empoli

LUNEDÌ 30 OTTOBRE

Monza - Roma