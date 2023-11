Primavera, Hellas Verona-Inter 1-1: gol e highlights

Da Verona l’Inter torna con un solo punto e tanta amarezza per la vittoria sfumata negli ultimi minuti dopo essere stata in vantaggio per quasi tutta la partita. In vantaggio con Kamate nel primo quarto d’ora, i nerazzurri sono stati raggiunti a sei minuti dal triplice fischio da Diao.

Pareggio amaro per i nerazzurri che rimangono però in testa alla classifica prima della sosta per le nazionali. Tra due settimane i nerazzurri torneranno in campo per affrontare l’Atalanta.

Primavera, Inter fermata sull’1-1 dall’Hellas Verona