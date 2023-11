Primavera, Inter fermata sull’1-1 dall’Hellas Verona

Da Verona l’Inter torna con un solo punto e tanta amarezza per la vittoria sfumata negli ultimi minuti dopo essere stata in vantaggio per quasi tutta la partita. In vantaggio con Kamate nel primo quarto d’ora, i nerazzurri sono stati raggiunti a sei minuti dal triplice fischio da Diao

Al "Sinergy Stadium" la partita inizia su ritmi blandi con la squadra di mister Chivu che si fa preferire gestendo con autorità il possesso palla. Dopo otto minuti arriva la prima occasione per l’Inter con Akinsanmiro che, servito da Sarr ci prova con il destro, ma la sua conclusione è respinta di testa da Corradi. Passano quattro minuti e l’Inter apre le marcature con un’azione spettacolare firmata da Kamate: il numero 10 si libera di Corradi con un dribbling straordinario, entra in area e batte Chiesa con un destro preciso sul primo palo.

Dopo il gol del vantaggio i nerazzurri giocano più disinvolti e sfiorano il raddoppio al 19’ con Sarr, ma il suo sinistro da posizione defilata viene respinto da Chiesa. L’Hellas fatica a reagire e l’unico sussulto arriva al 36’ con Nwanege che di poco manca l’impatto sul buon traversone in area di Rigo. Gli scaligeri provano ad alzare il ritmo, ma sul finire del primo tempo è ancora l’Inter a sfiorare il gol con un tiro pericoloso da fuori area di Quieto che termina di poco sul fondo.

Nel secondo tempo l’Hellas entra in campo con piglio più vivace alla ricerca del pareggio: al 52' Diao si accentra dalla destra e conclude a giro, ma il pallone viene respinto dal corpo di Stante. I gialloblu insistono e cinque minuti più tardi vanno vicinissimi al pareggio con Lima che dalla lunga distanza libera un gran destro che si stampa sulla traversa e poi termina in angolo dopo aver colpito la schiena di Calligaris. L'Inter soffre l’intraprendenza dei padroni di casa che invece spingono con forza sulle corsie laterali. La squadra di mister Chivu si difende limitando al minimo le occasioni pericolose gialloblù, ma al minuto 84’ arriva il gol del pareggio: Diao approfitta di un'incomprensione tra Stante e Calligaris, conquista palla deposita il pallone in rete a porta vuota.

Nei minuti finali l’Hellas prova addirittura a vincere la partita, ma il risultato non cambia più e la partita si chiude sul’1-1.

Pareggio amaro per i nerazzurri che rimangono però in testa alla classifica prima della sosta per le nazionali. Tra due settimane i nerazzurri torneranno in campo per affrontare l’Atalanta.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-INTER 1-1

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Chiesa; Nwanege, Doucouré (93’ Fagoni), Corradi; Patanè (74’ Agbonifo), Rihai, Lima, Rigo (80’ De Battisti); Cissé; Diao, Dentale (80’ Vermesan). A disposizione: Marchetti, Dalla Riva, Ventura, Szimionias, Minnocci, Trevisan, Pavanati. Allenatore: Sammarco.

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo (66’ Nezirevic), Stante, Matjaz, Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Di Maggio (60’ Berenbruch); Kamate (80’ Diallo), Sarr (80’ Zuberek), Quieto (Owusu 60'). A disposizione: Raimondi, Motta, Guercio, Spinaccè, Ricordi, Mazzola. Allenatore: Chivu.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

ASSISTENTI: Tomasi di Schio; Pandolfo di Castelfranco Veneto.

RETI: 84' Diao - 12' Kamate.

AMMONITI: Nwanege - Aidoo.

NOTE: Recuperi: 2' - 5'.