Primavera 1, Inter-Genoa ed Empoli-Milan: il programma della 9ª giornata

Sarà l’Inter di Christian Chivu ad aprire la nona giornata del campionato di Primavera 1. I nerazzurri scenderanno in campo alle ore 11 contro il Genoa tra le mura amiche del “Konami Training Center” di Milano con l’obiettivo di consolidare il primo posto in classifica. Due ore più tardi sarà il turno dei cugini rossoneri impegnati invece in trasferta contro l’Empoli. Primo posto da difendere anche per la formazione di mister Abate che in settimana ha superato la Sampdoria nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Di seguito il programma completo della nona giornata:

SABATO 4 NOVEMBRE

INTER - Genoa

(Arbitro: Francesco Zago di Conegliano; Assistente 1: Emanuele Renzullo di Torre del Greco; Assistente 2: Alberto Rinaldi di Pisa)

Empoli - MILAN

(Arbitro: Roberto Lovison di Padova; Assistente 1: Cristian Robilotta di Sala Consilina; Assistente 2: Vincenzo Marra di Agropoli)

Sampdoria - Lazio

Lecce - Cagliari

Torino - Bologna

DOMENICA 5 NOVEMBRE

Roma - Juventus

Sassuolo - Frosinone

Atalanta - Monza

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE

Fiorentina - Hellas Verona