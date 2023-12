Primavera | Inter-Milan 1-1: gol e highlights

Il derby di Milano finisce in parità. La sintesi video

È finito in parità con il punteggio di 1-1 il derby di Milano tra le formazioni Primavera di Inter e Milan.

Quinto pareggio consecutivo in campionato per i nerazzurri di mister Chivu che restano sempre al comando della classifica con 28 punti, a +1 proprio sui cugini rossoneri di mister Abate.