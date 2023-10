Primavera 1, Inter-Sassuolo: gol e highlights

Prestazione straordinaria della formazione Primavera dell’Inter che in casa ha superato il Sassuolo con un netto 4-0. A segno con due gol per tempo, l’Inter sale a quota 17 punti raggiungendo il Milan in vetta alla classifica.

Vittoria importante per l’Inter che ora è attesa dall'impegno in UEFA Youth League, dove affronterà il Salisburgo. L'appuntamento è fissato per martedì 24 ottobre alle ore 14 al KONAMI Youth Development Centre.